الدوري الألماني: بايرن ميونيخ يضم المدافع الفرنسي اليافع كواسي



وشارك كواسي الذي بلغ الثامنة عشرة من العمر في حزيران/يونيو الحالي، في 13 مباراة مع سان جيرمان في مختلف المسابقات، لكنه وقع عقده الاحترافي الأول مع الفريق البافاري.

وأصبح كواسي أصغر لاعب يمثل بطل فرنسا في دوري أبطال أوروبا بعمر 17 عاما و6 أشهر و5 أيام، في مواجهة غلطة سراي التركي.

قال المدير الرياضي لبايرن البوسني حسن صالحمدزيتش "سعداء لجلب تانغي كواسي إلى بايرن. بنظرنا هو من أبرز المواهب في أوروبا. مركزه المفضل في قلب الدفاع، لكن بمقدوره شغل مراكز أخرى".

أما كواسي فقال "سعيد للعب مع بايرن، النادي الغني بتاريخه. سأعمل بجهد معه على أمل المشاركة في أكبر عدد من المباريات".

وانضم كواسي إلى كتيبة من الفرنسيين في بايرن تضم كينغسلي كومان، لوكاس هرنانديز، كورنتان توليسو، بنجامان بافار ومايكل كويزانس.

بدوره، قال الألماني توماس توخيل مدرب سان جيرمان "لم يكن الوقت مناسبا لرحيله عن النادي، أبدا. كنا نثق فيه، وحصل على وقته للمشاركة. كان بمقدوره اللعب في الوسط في المركز رقم 6 أو كقلب دفاع. كان لاعبا هاما. لا أفهم ذلك، وأنا حزين. لكن حسنا هكذا تجري الأمور".

وُلد كواسي في باريس لوالدين إيفواريين، وانتقل إلى مركز التكوين في سان جيرمان بعمر الرابعة عشرة. اختاره الإيطالي الدولي السابق تياغو موتا قائدا لتشكيلة تحت 19 سنة مع فريق العاصمة في موسم 2018-2019، برغم صغر سنه. وما لبث أن منحه توخيل فرصة المشاركة مع الفريق الأول في كانون الأول/ديسمبر 2019.