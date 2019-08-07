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الدوري الإنكليزي الممتاز
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الحارس الألماني تراب يعود إلى فرانكفورت

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انتقل الحارس الالماني الدولي كيفن تراب من باريس سان جيرمان بطل فرنسا إلى فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت الألماني لخمسة أعوام، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية والألمانية.

Reuters

وبحسب شبكة "سكاي" التلفزيونية اتفق الناديان على انتقال تراب، الذي كان سيبقى على مقاعد البدلاء مع سان جرمان بديلاً للحارس الدولي الفرنسي الفونس أريولا.

وتصل قيمة الصفقة إلى 7 ملايين يورو بحسب سكاي، فيما أشارت "ليكيب" إلى عشرة ملايين يورو.

ويتوقع أن يخضع تراب (29 عاماً) سريعاً لفحص طبي قبل الدفاع عن ألوان فريقه الجديد-القديم.

وفي الموسم الماضي، حمل تراب ألوان فرانكفورت معاراً من سان جرمان في 45 مباراة بينها 33 في الدوري المحلي، علماً بأنه تألق في صفوفه بين 2012 و2015 قبل انتقاله إلى فريق العاصمة الفرنسية. وحل فرانكفورت في المركز السابع في الدوري الموسم الماضي ما سمح له خوض بطولة "يوروبا ليغ". 
 

كيفن تراب
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