الجهراء الكويتي يقدم لاعبه الجديد عبد الكريم حسن من قبل beIN SPORTS January 27, 2023 15:22 قدّم اليوم الجمعة نادي الجهراء الكويتي لاعبه الجديد القطري عبد الكريم حسن لوسائل الإعلام. AFP وسط حضور اعلامي كبير نادي الجهراء الرياضي ينهي المؤتمر الصحفي بمناسبة التعاقد مع محترف الجهراء عبدالكريم حسن #نادي_الجهراء pic.twitter.com/vSsvdOLRkf — نادي الجهراء الرياضي (@JahraCS) January 27, 2023 ميركاتو عبد الكريم حسن السابق تقارير: إيفرتون يقترب من التعا اقرأ التالي - آخر الأحداث January 27, 2023 15:22 الجهراء الكويتي يقدم لاعبه الجديد عبد الكريم حسن January 27, 2023 14:01 تقارير: إيفرتون يقترب من التعاقد مع المدرب دايش January 26, 2023 17:26 إيكامبي معاراً من ليون إلى رين January 26, 2023 17:20 الأندية الإنكليزية تنعش الـ"ميركاتو" في عام 2022 January 26, 2023 17:17 مصادر: العيدوني يقترب من الانتقال إلى أونيون برلين January 25, 2023 20:07 الفرنسي نيكولا كوزا إلى فولفسبورغ January 25, 2023 20:05 إسبانيول مهتم بالتعاقد مع التونسي عيسى العيدوني January 25, 2023 20:03 الحارس سيريغو ينتقل إلى فيورنتينا January 25, 2023 17:36 توتنهام يضمّ دانجوما على سبيل الاعارة من فياريال January 25, 2023 13:17 عبد الكريم حسن إلى الجهراء الكويتي