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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

الجهراء الكويتي يقدم لاعبه الجديد عبد الكريم حسن

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قدّم اليوم الجمعة نادي الجهراء الكويتي لاعبه الجديد القطري عبد الكريم حسن لوسائل الإعلام.

AFP

 

ميركاتو عبد الكريم حسن
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