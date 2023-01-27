الجهراء الكويتي يقدم لاعبه الجديد عبد الكريم حسن

من قبل beIN SPORTS January 27, 2023 15:22 قدّم اليوم الجمعة نادي الجهراء الكويتي لاعبه الجديد القطري عبد الكريم حسن لوسائل الإعلام.