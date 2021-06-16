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بطولة أمم أوروبا 2020
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الجزائري ماندي من بيتيس إلى فياريال

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انتقل المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي من ريال بيتيس الإسباني إلى خصمه المحلي فياريال بعقد لأربعة أعوام، وذلك بحسب ما أعلن فريقه الجديد الفائز في الموسم المنصرم بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

Reuters

ووقع ابن الـ29 عاماً الذي خاض حتى الآن 62 مباراة بقميص المنتخب الجزائري وتوج معه بكأس الأمم الإفريقية عام 2019 على حساب السنغال، عقداً حتى حزيران/يونيو 2025 عقب انتهاء ارتباطه بناديه السابق بيتيس.

وبعدما بدأ مسيرته في فرنسا مع الفرق العمرية لرينس قبل أن يشق طريقه الى الفريق الأول عام 2010، انضم قلب الدفاع المولود في فرنسا لأبوين جزائريين، في 2016 إلى بيتيس الذي خاض معه في الموسم المنصرم 28 مباراة، مسجلاً ثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة.

وسيشكل ماندي إضافة هامة لفريق المدرب أوناي إيمري الذي قاد نادي "الغواصة الصفراء" إلى لقبه القاري الأوّل في أيار/مايو بالفوز في النهائي على مانشستر يونايتد الإنكليزي.
 

ميركاتو ريال بيتيس فياريال عيسى ماندي
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