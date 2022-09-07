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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
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البوسني بيانيتش يصل الشارقة ويعد بتحقيق البطولات

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أكد الدولي البوسني ميراليم بيانيتش الأربعاء سعادته باللعب في الشارقة الإماراتي واعدا بتحقيق البطولات مع فريقه الجديد الذي سينتقل إليه قادما من برشلونة الإسباني.

Reuters

ووصل البوسني إلى الإمارات صباح الأربعاء وأجرى الفحص الطبي الروتيني تمهيدا لإتمام صفقة انتقاله رسميا إلى الشارقة لاحقا.

وقال بيانيتش (32 عاما) في تصريح مقتضب "أنا سعيد لتواجدي في الإمارات، الاتصالات مع نادي الشارقة لم تكن وليدة اليوم، أريد تحقيق البطولات هنا، وأعد الجمهور بتقديم أفضل ما لدي".

وكان تشافي إيرنانديث مدرب برشلونة أعلن الثلاثاء رحيل لاعب وسطه بعد سنتين قضاها في صفوف الفريق الكاتالوني قادما إليه من يوفنتوس الإيطالي.

وذكر راديو كاتالونيا أن بيانيتش سينتقل إلى الشارقة بصفقة انتقال حر، بعدما أنهى عقده مع برشلونة الممتد حتى 2024.

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