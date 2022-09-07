البوسني بيانيتش يصل الشارقة ويعد بتحقيق البطولات

ووصل البوسني إلى الإمارات صباح الأربعاء وأجرى الفحص الطبي الروتيني تمهيدا لإتمام صفقة انتقاله رسميا إلى الشارقة لاحقا.

وقال بيانيتش (32 عاما) في تصريح مقتضب "أنا سعيد لتواجدي في الإمارات، الاتصالات مع نادي الشارقة لم تكن وليدة اليوم، أريد تحقيق البطولات هنا، وأعد الجمهور بتقديم أفضل ما لدي".

وكان تشافي إيرنانديث مدرب برشلونة أعلن الثلاثاء رحيل لاعب وسطه بعد سنتين قضاها في صفوف الفريق الكاتالوني قادما إليه من يوفنتوس الإيطالي.

وذكر راديو كاتالونيا أن بيانيتش سينتقل إلى الشارقة بصفقة انتقال حر، بعدما أنهى عقده مع برشلونة الممتد حتى 2024.