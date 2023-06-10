إبراهيم دياز يعود إلى ريال مدريد قادماً من ميلان

من قبل beIN SPORTS June 10, 2023 13:50 أعلن ريال مدريد عودة لاعبه إبراهيم دياز من فريق ميلان بعقد يمتد حتى عام 2027.