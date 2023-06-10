إبراهيم دياز يعود إلى ريال مدريد قادماً من ميلان من قبل beIN SPORTS June 10, 2023 13:50 أعلن ريال مدريد عودة لاعبه إبراهيم دياز من فريق ميلان بعقد يمتد حتى عام 2027. reuters 👊 #BrahimIsBack 👊 pic.twitter.com/r9d8zkqPFz — ريال مدريد (@realmadridarab) June 10, 2023 ميركاتو ريال مدريد إبراهيم دياز السابق كريستال بالاس يتعاقد مع جيفيرس اقرأ التالي - آخر الأحداث June 10, 2023 13:50 إبراهيم دياز يعود إلى ريال مدريد قادماً من ميلان June 9, 2023 15:52 كريستال بالاس يتعاقد مع جيفيرسون ليرما June 9, 2023 15:48 فالنسيا يفعل بند شراء المدافع أوزكاجار June 9, 2023 15:45 الإعلام يكشف تفاصيل عقد ميسي الجديد June 9, 2023 15:04 فران غارسيا إلى ريال مدريد قادماً من رايو فاييكانو June 9, 2023 13:31 نابي كيتا إلى فيردر بريمن الألماني June 9, 2023 10:42 بايرن ميونيخ يتعاقد مع النمساوي لايمر June 8, 2023 16:08 تشافي: ميسي لم يعد يرغب في المزيد من الضغوطات June 8, 2023 15:14 بنزيمة يحط الرحال في مدينة جدّة June 8, 2023 12:09 ليفربول يتعاقد رسمياً مع الأرجنتيني ماك أليستر