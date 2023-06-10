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دوري أبطال إفريقيا
ميركاتو

إبراهيم دياز يعود إلى ريال مدريد قادماً من ميلان

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أعلن ريال مدريد عودة لاعبه إبراهيم دياز من فريق ميلان بعقد يمتد حتى عام 2027.

reuters


 

ميركاتو ريال مدريد إبراهيم دياز
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