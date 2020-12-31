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الدوري الإنكليزي الممتاز
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أرسنال يعير كولاشيناتس إلى شالكه

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وافق الظهير البوسني سياد كولاشيناتس على الانتقال معاراً إلى صفوف فريقه السابق شالكه الألماني، بحسب ما أعلن الخميس ناديه أرسنال الانكليزي.

REUTERS

وسيعود ابن السابعة والعشرين إلى النادي الذي حمل ألوانه منذ صغره حتى انتقاله إلى "المدفعجية" في 2017.

وتبدأ إعارة كولاشيناتس الذي خاض 113 مباراة مع أرسنال، في الرابع من كانون الثاني/يناير.

وقال المدير التقني في أرسنال، البرازيلي إيو لموقع النادي اللندني "يحتاج سياد للعب بانتظام، لذا قررنا سوياً أن عودته إلى ألمانيا مع شالكه ستفيده في الوقت الراهن".

تابع "سنبقى على اتصال مع سياد ونتمنى له الناجح لباقي الموسم مع شالكه".

ووصل كولاشيناتس مطلع الأسبوع إلى المانيا لإنهاء اجراءات انتقاله، فيما أشارت شبكة "سكاي" في ألمانيا أن أرسنال سيتحمل جزءا من رواتبه.

أرسنال شالكه سياد كولاشيناتس
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