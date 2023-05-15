آينتراخت فرانكفورت يتعاقد مع الدولي المصري مرموش

وسينتقل مرموش البالغ من العمر 24 عامًا إلى فريق "النسور" في صفقة انتقال حر بنهاية عقده مع "ذئاب" فولفسبورغ في حزيران/يونيو المقبل.



وقال المدير الرياضي لفرانكفورت ماركوس كرويشه في بيان: "لقد أثبت عمر بالفعل قدراته في الدوري الألماني وفي نفس الوقت لا يزال لديه إمكانات كبيرة للتطوير والتحسين".



ولد مرموش في القاهرة ويحمل الجنسيتين المصرية والكندية، ولعب 17 مباراة دولية سجل خلالها أربعة أهداف.

رُشّح مرموش لجائزة أفضل لاعب في الدوري في آذار/مارس، وأعربت أندية عدة عن اهتمامها بالتعاقد معه. حاول فولفسبورغ تجديد عقده، لكنه فشل في التوصل إلى اتفاق وفقًا للمدير الرياضي سيباستيان شيندتييلورتس، فأعلن النادي رحيله رسمياً في 11 نيسان/أبريل الماضي.



وقال شيندتييلورتس وقتها للموقع الرسمي لفولفسبورغ: "تبادل الطرفان أفكارهما في مفاوضات مفتوحة وصادقة. لا يمكن التوصل إلى اتفاق خلال هذه المحادثات".



وأضاف: "نود أن نشكره على التزامه بقميص فولفسبورغ ونتمنى لعمر كل التوفيق في مسيرته المستقبلية".

وعلق مرموش على رحيله قائلاً: "لقد قضيت وقتًا ممتعًا مع فولفسبورغ وأود أن أشكر المسؤولين على منحي الفرصة لمواصلة التطور من خلال إعارتي مرتين".



وأضاف "بالنسبة لي، حان الوقت الآن لاتخاذ خطوة أخرى. سأبذل قصارى جهدي حتى نهاية الموسم لتحقيق أهدافنا مع الفريق".