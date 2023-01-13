رونالدو يزور ريال مدريد في الرياض من قبل beIN SPORTS January 13, 2023 21:39 0:48 دقيقة أجرى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجمُ النصر السعودي زيارة لفريقه السابق ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني حيث قابل اللاعبين وكان له حديث مع مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي. تقارير إخبارية كريستيانو رونالدو ريال مدريد -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة المنتخب الجزائري يحسم المواجهة أمام المنتخب الليبي 0:48 دقيقة رونالدو يزور ريال مدريد في الرياض 22:16 دقيقة شاهد وقائع حفل افتتاح "شان" الجزائر 2022 3:45 دقيقة تعرف على آخر أخبار الميركاتو الشتوي 0:25 دقيقة تغيير مواعيد مباراتي نصف نهائي خليجي 25 1:20 دقيقة كلوب يشدد على صعوبة مباراة برايتون ويهنئ صلاح 0:43 دقيقة قنواتنا ستبث مباراة سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر 1:10 دقيقة قطر والبحرين في نصف نهائي خليجي 25 0:58 دقيقة آرسنال يسيطر على جوائز الشهر في البريميرليغ 1:00 دقيقة بعثة بايرن ميونيخ تغادر العاصمة القطرية الدوحة