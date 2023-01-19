وتناوب على تسجيل أهداف فريق العاصمة الفرنسية الأرجنتيني ليونيل ميسي (3) والبرازيلي ماركينيوس (43) والإسباني سيرخيو راموس (54) وكيليان مبابي (60 من ركلة جزاء) وهوغو إيكيتيكي (78).

وفي الجهة المقابلة بصم البرتغالي كريستيانو رونالدو (34 من ركلة جزاء و45+6) والكوري الجنوبي جانغ هيان سو (57) والبرازيلي تاليسكا (90+4) أهداف فريق موسم الرياض المكوّن من نجوم الهلال والنصر السعوديين.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة: فريق موسم الرياض (4-5) باريس سان جيرمان

الدقيقة 90+4: البرازيلي تاليسكا يذلّل الفارق لفريق موسم الرياض (5-4).

الدقيقة 78: الهدف الخامس للفريق الباريسي من أقدام الصاعد هوغو إيكيتيكي (5-3).

الدقيقة 60: مبابي يضع سان جيرمان في المقدّمة من جديد من علامة الجزاء (4-3).

الدقيقة 57: الكوري الجنوبي جانغ هيان سو يبصم على الهدف الثالث ويعيد المباراة إلى نقطة الصفر (3-3).

الدقيقة 54: راموس يسجّل الهدف الثالث لباريس سان جيرمان بعد مجهود فردي مميّز من زميله مبابي (3-2).

الدقيقة 52: العويس يمنع مبابي من تسجيل ثالث الأهداف الباريسية.

الدقيقة 50: تسديدة قوية من تاليسكا كادت تحدث الفارق لفريق موسم الرياض.

بداية الشوط الثاني: فريق موسم الرياض (2-2) باريس سان جيرمان

نهاية الشوط الأول: فريق موسم الرياض (2-2) باريس سان جيرمان

الدقيقة 45+6: رونالدو يظهر من جديد ويوقّع هدف التعادل (2-2) !

الدقيقة 48: نيمار يهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث. العويس يتصدّى لركلة جزاء البرازيلي بثبات.

الدقيقة 43: ماركينيوس يضاعف النتيجة لفريق العاصمة الفرنسية بعد تمريرة دقيقة من زميله كيليان مبابي (2-1).

الدقيقة 40: بطاقة حمراء للمدافع الإسباني للفريق الباريسي خوان بيرنات بعد تدخّل قويّ على غونزالو مارتينيز.

الدقيقة 34: رونالدو يعادل الكفّة من علامة الجزاء (1-1).

الدقيقة 29: نافاس يحرم المالي موسى ماريغا من هدف التعادل.

الدقيقة 16: حارس المرمى محمد العويس يستأسد أمام البرازيلي نيمار.

الدقيقة 12: لويز غوستافو يسدّد من خارج منطقة الجزاء ونافاس يتألّق من جديد.

الدقيقة 6: أولى المحاولات لفريق موسم الرياض من أقدام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سدّد بقوّة لكن حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس تصدّى بثبات.

الدقيقة 3: نيمار يمهّد بذكاء وميسي بلمسة رائعة يفتتح باب التسجيل لفريق باريس سان جيرمان (1-0).

بداية حماسية للمواجهة التي تجمع نجوم فريقي الهلال والنصر بباريس سان جيرمان.

صافرة المباراة

استاد الملك فهد الدولي مسرحًا للقمة المنتظرة.

الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم يُدير القمّة.

تشكيلة فريق موسم الرياض

تشكيلة باريس سان جيرمان