طرد مورينيو في مباراة ودية لروما

وجاءت حادثة الطرد عندما سجل اليكس مورينو هدف التقدم 3-2 لريال بيتيس في الدقيقة 57 بعد استعمال يده، ونظراً لعدم وجود تقنية الحكم المساعد (في اي ار)، تم احتساب الهدف ليدخل مورينيو أرضية الملعب محتجا على قرار الحكم الذي طرده برفقة لاعب وسط الفريق لورنتسو بيليغريني. ثم طرد الحكم لاعبي روما جانلوكا مانشيني وريد كارسدروب لنيلهما البطاقة الصفراء الثانية في اواخر المباراة.

ويخوض روما مباراة ودية أخيرة ضد الرجاء البيضاوي المغربي قبل أن يستهل مشواره في الدوري الايطالي في 22 الحالي عندما يحل ضيفا على فيورنتينا.

في المقابل، كان ريال بيتيس يخوض آخر تجربة له قبل انطلاق الدوري الاسباني في 14 الحالي حيث سيحل ضيفاً على مايوركا في الجولة الأولى.

