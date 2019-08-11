ريال مدريد يخسر أمام روما بركلات الترجيح بمشاركة بايل

وسجلت الأهداف الأربعة في الشوط الأول، فافتتح رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان التسجيل بفضل الحرس القديم البرازيلي مارسيلو (16)، قبل أن يعادل أصحاب الأرض بفضل الأرجنتيني دييغو بيروتي (34).

وتقدم النادي الملكي مرة جديدة بفضل برازيلي آخر هو كاسيميرو (39)، غير أن روما أدرك التعادل مجدداً عبر مهاجمه البوسني إدين دزيكو (40).

ومع انتهاء الشوط الثاني بدون أهداف، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز، فأهدر مارسيلو الركلة الخامسة للريال بعدما أصابت كرته العارضة، ففاز روما بالكأس.

وتابع ريال مدريد بإشراف مدربه زيدان سلسلة نتائجه المتواضعة في تحضيره للموسم الجديد الذي يبدأ مع الدوري المحلي في 17 آب/أغسطس ضد سلتا فيغو، حيث تعرّض لأربع هزائم في 7 مباريات خاضها حتى الآن.

ودفع زيدان ببايل من على مقاعد البدلاء قبل 30 دقيقة من صافرة النهاية، وذلك للمرة الأولى منذ أربع مباريات بعدما كان استغنى عن خدماته على خلفية نية اللاعب الرحيل عن صفوف ثالث الدوري الإسباني، مقابل رغبة المدرب الفرنسي بعدم الاعتماد عليه في الموسم الجديد.

وعلق زيدان على مشاركة بايل وعدم إدراج اسم اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز العائد إلى صفوف الفريق بعد انتهاء مدة إعارته لبايرن ميونيخ الالماني، بالقول "بايل وخاميس لاعبان في ريال مدريد"، وتابع "أي شيء يمكن أن يحصل حتى 31 آب/أغسطس (موعد إقفال فترة الانتقالات الصيفية) ونحن نعتمد على جميع اللاعبين".

وتحدث زيدان عن الشائعات التي تتناول مسألة انتقال نجم سان جيرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة السابق البرازيلي نيمار إلى ريال بالقول "نحن هنا مع التشكيلة التي لدينا ولا نفكر إلا بذلك".