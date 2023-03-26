فرحة كبيرة في طنجة بعد فوز المغرب على البرازيل من قبل beIN SPORTS March 26, 2023 16:28 3:14 دقيقة توافدت الجماهير المغربية إلى طنجة لمؤازرة منتخبها في المباراة الودية التي جمعته بنظيره البرازيلي وشكل الفوز لأسود أطلس فرحة كبيرة لدى الشعب المغربي الذي استعاد ذكريات وأجواء كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية المنتخب المغربي لكرة القدم المنتخب البرازيلي المغرب البرازيل -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة مانشستر سيتي يؤكد غياب فودن عن مباراة ليفربول 3:14 دقيقة فرحة كبيرة في طنجة بعد فوز المغرب على البرازيل 0:46 دقيقة بانيايا يتوّج بجائزة البرتغال الكبرى 2:36 دقيقة أويارثابال سعيد بالعودة إلى المنتخب الإسباني 0:34 دقيقة الاتحاد البلجيكي يعلن عودة كورتوا إلى ريال مدريد 2:07 دقيقة باريس 2024: الكشف عن خطوات تجهيز القرية الأولمبية 0:44 دقيقة غروفس بطلاً للمرحلة السادسة في طواف كاتالونيا 1:33 دقيقة إيفانز بطلاً لجائزة ساو باولو للسيارات الكهربائية 1:23 دقيقة وايت وتروسار يتحدثان عن عقلية الفوز في أرسنال 3:00 دقيقة المنتخب الإنكليزي يستضيف أوكرانيا في ويمبلي