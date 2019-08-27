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مباريات دولية ودية

فالكاو ورودريغيز يغيبان عن وديتي كولومبيا ضد البرازيل وفنزويلا

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سيغيب مهاجم موناكو الفرنسي راداميل فالكاو وصانع ألعاب ريال مدريد الإسباني خاميس رودريغيز عن المباراتين الوديتين لمنتخب بلادهما كولومبيا ضد البرازيل وفنزويلا الشهر المقبل بداعي الإصابة.

Reuters

ويعاني فالكاو أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده من إصابة في كاحله، في حين أصيب رودريغيز في ربلة الساق في مباراة فريقه ضد بلد الوليد في نهاية الأسبوع.

وقال مدرب كولومبيا البرتغالي كارلوس كيروش "سنواجه البرازيل بطلة كوبا أميركا والمصنفة ثانية على مستوى العالم وستكون الفرصة رائعة بالنسبة الينا لنرى أين وصلنا".

وتلتقي كولومبيا مع البرازيل في 6 أيلول/سبتمبر في ميامي قبل أن تواجه فنزويلا بعدها بأربعة أيام في ولاية تامبا.

وهي المرة الأولى التي ستخوض فيها كولومبيا إحدى المباريات بعد خروجها من الدور ربع النهائي من كوبا أميركا ضد تشيلي.

وفازت كولومبيا في ست مباريات من أصل 8 منذ أن تولى كيروش الإشراف عليها.
                  

خاميس رودريغيز راداميل فالكاو
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