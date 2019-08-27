فالكاو ورودريغيز يغيبان عن وديتي كولومبيا ضد البرازيل وفنزويلا

ويعاني فالكاو أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده من إصابة في كاحله، في حين أصيب رودريغيز في ربلة الساق في مباراة فريقه ضد بلد الوليد في نهاية الأسبوع.

وقال مدرب كولومبيا البرتغالي كارلوس كيروش "سنواجه البرازيل بطلة كوبا أميركا والمصنفة ثانية على مستوى العالم وستكون الفرصة رائعة بالنسبة الينا لنرى أين وصلنا".

وتلتقي كولومبيا مع البرازيل في 6 أيلول/سبتمبر في ميامي قبل أن تواجه فنزويلا بعدها بأربعة أيام في ولاية تامبا.

وهي المرة الأولى التي ستخوض فيها كولومبيا إحدى المباريات بعد خروجها من الدور ربع النهائي من كوبا أميركا ضد تشيلي.

وفازت كولومبيا في ست مباريات من أصل 8 منذ أن تولى كيروش الإشراف عليها.

