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كأس العالم FIFA قطر 2022™
مباريات دولية ودية

صلاح يتقدم تشكيلة الفراعنة لمواجهة بلجيكا ودياً

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أعاد المدرب البرتغالي للمنتخب المصري لكرة القدم روي فيتوريا نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح إلى تشكيلة الفراعنة للمباراة الدولية الودية ضد بلجيكا في الكويت في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

Reuters


وكان فيتوريا استدعى صلاح في أول تشكيلة له كمدرب للفراعنة خلفاً للمحلي إيهاب جلال في أيلول/سبتمبر الماضي من أجل خوض وديتي النيجر وليبيريا في الاسكندرية، لكنه شارك في الأولى فقط وسجل هدفين من الثلاثية النظيفة التي فازت بها مصر، قبل أن يريحه في الثانية.

وشهدت التشكيلة عودة لاعب وسط أرسنال الإنكليزي محمد النني الذي غاب عن مباراتي النيجر وليبيريا بسبب الإصابة.

وكان فيتوريا استدعى اللاعبين المحليين لمعسكر تدريبي منذ السابع من الشهر الجاري اختتمه اليوم الجمعة.

ويسافر الفراعنة الأحد إلى الكويت لمواجهة بلجيكا التي تستعد لنهائيات كأس العالم في قطر حيث أوقعتها القرعة في المجموعة السادسة إلى جانب كرواتيا والمغرب وكندا.

وهنا التشكيلة:
- لحراسة المرمي:  محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد عواد
- للدفاع: عمر جابر، أكرم توفيق، أحمد حجازي، علي جبر، أسامة جلال، محمود علاء، محمد حمدي، حسين السيد
- للوسط: طارق حامد، حمدي فتحي، محمد النني، إمام عاشور، محمود حمادة، محمد مجدي "افشة"، طاهر محمد طاهر، أحمد سيد "زيزو"، محمود حسن "تريزيغيه"
- للهجوم: أحمد حسن "كوكا"، محمد صلاح، عمر مرموش. مصطفي محمد.
                  
 

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