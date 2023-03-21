العراق يلغي معسكر منتخب كرة القدم في روسيا

وذكر الاتحاد في بيان أصدره الثلاثاء، تاريخ رحلته المقررة إلى روسيا، أن المنتخب سيواصل "تدريباته في معسكره المقام في بغداد بعد إلغاء معسكر سوتشي والاكتفاء بمواجهة منتخب روسيا وديا في 26 من الشهر الحالي في مدينة بطرسبرغ"، من دون ذكر اية تفاصيل تتعلق بالأسباب الحقيقية وراء إلغاء المعسكر.

وكان الاتحاد أعلن الإثنين أن ثلاثة محترفين في أوروبا "سيتعذر عليهم التواجد في معسكر روسيا.. بسبب مُمانعةِ أنديتهم من السفر إلى روسيا".

واللاعبون الثلاثة هم ألائي فاضل (غوتبورغ السويدي) وأمير العماري (هالمشتاد السويدي) وكيفن يعقوب (أرهوس الدنماركي).

وكان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ذكر في وقت سابق "لا يمكن ان نلعب المباراة الودية امام روسيا بعيدا عن الموافقات الأصولية".

وكشف الاتحاد ان لاعب الوسط الشاب زيدان إقبال (19 عاماً) الذي يحمل ألوان مانشستر يونايتد الإنكليزي سينضم الى التدريبات.



