التصفيات المزدوجة: معلول يعلن تشكيلة سوريا لوديتي البحرين وإيران

أعلن التونسي نبيل معلول مدرب منتخب سوريا لكرة القدم عن تشكيلة اللاعبين لوديتي البحرين وإيران يومي 25 و30 أذار/مارس الجاري في المنامة وطهران، ضمن الاستعدادات للمباريات المتبقية في منافسات المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ وكأس آسيا 2023.

وحول احتمال عودة عمر خربين مهاجم الهلال السعودي السابق والوحدة الإماراتي الحالي الذي عاقبه اتحاد الكرة السوري بحرمانه من تمثيل المنتخب مدى الحياة، قال معلول "خربين لاعب مهم فنيا ومعنويا وأنا لم أتدخل في عقوبته ومسألة عودته للمنتخب هي بيدي وأنا من يقرر ذلك".

وأضاف "عمر رفض أن يلعب رأس حربة بالمنتخب وعندما قيل له إنك تلعب بهذا المركز مع الهلال السعودي، ردّ بأن الهلال يملك لاعبين على مستوى مميز تصنع لي الكرات... وإذا كان لا يثق بزملائه اللاعبين كيف أستدعيه للمنتخب؟".

وكان الاتحاد السوري عاقب خربين من تمثيل المنتخب نهائيا بسبب ما أسماه "تدخله في الشؤون الفنية للمدير الفني نبيل معلول"، خلال المعسكر التدريبي في الإمارات في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وعدم صحّة الاتهامات التي وجهها لمعلول.

وجاء إعلان معلول عن التشكيلة في مؤتمر صحفي عقده الخميس في دمشق.

وضمّت القائمة: أحمد مدنية وخالد كرداوغلي وعبد الرزاق محمد وكامل حميشة ومحمد المرمور وثائر كروما وماهر دعبول وشاهر الشاكر وحسين جويد وأحمد الأشقر ومارديك مردكيان وطه موسى ومؤيد العجان ويوسف محمد ومحمد الحلاق ومؤمن ناجي ويوسف الحموي ومحمد ريحانية ومحمد العنز وعمرو جنيات وخالد المبيض ومحمود البحر وإبراهيم عالمة وعمر السومة ومحمود مواس وأياز عثمان ومحمد عثمان وورد السلامة وأحمد الصالح وعلاء دالي وعبدالله الشامي وعبد الرحمن بركات وفارس أرناؤوط.