وسجل اللاعب أليخاندرو غوميز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة.

ويحتل المنتخب الأرجنتيني، الذي حصد بطاقة العبور لربع النهائي، صدارة المجموعة بـ7 نقاط (3 مباريات) فيما يأتي تشيلي في مركز الوصافة بـ4 نقاط (3 مباريات) وباراغواي ثالثة بـ3 نقاط (مباراتين) وأوروغواي في المركز الرابع بنقطة (مباراتين) وبوليفيا تتذيل المجموعة دون نقاط (مباراتين).

كعادته في النسخة الحالية من مسابقة كوبا أميركا 2021، استهل منتخب الأرجنتين المواجهة أمام باراغواي بضغط رهيب على حصون منافسه وفي الدقيقة العاشرة نال مراده بهدف سجله أليخاندرو غوميز بعد تمريرة سحرية من نجم باريس سان جيرمان أنخل دي ماريا.

بعد افتتاح النتيجة، غاب المنتخب الأرجنتيني وتراجع كثيراً للخلف ونسج على منوال ما قام به منذ بداية البطولة (التسجيل ثم العودة إلى الوراء) فكلفه هذا ضغطاً من منتخب باراغواي الذي هدد الخط الخلفي لمنتخب راقصي التانغو.

ومع نهاية هذا الشوط، الذي برز فيه دي ماريا بتمريراته في ظهر الدفاع والتي أربكت كثيراً الخط الخلفي لباراغواي، كاد منتخب الأرجنتين أن يصعب المهمة على منتخب "لوس غوارانيس" بهدف سُجل في الدقيقة 41 لكن الحكم رفضه لأنه كان مسبوقاً بتسلل.

وفي الشوط الثاني، بدا منتخب الأرجنتين شاحباً وبمردود متواضع لكن تبقى النقطة المضيئة الوحيدة في هذه الفترة النشاط المتواصل لدي ماريا الذي قدم أداءً مميزاً والخط الخلفي الذي تقريباً نجح في احتواء محاولات منتخب باراغواي.

وحاول منتخب "لوس غوارانيس" تعديل الكفّة بواسطة نجم نيوكاسل يونايتد الإنكليزي ميغيل ألميرون الذي سبب إزعاجاً كبيراً لمدافعي الأرجنتين جراء تحركاته ونشاطه الدائم في مناطق الأرجنتين.



ويملك المنتخب الأرجنتيني في جرابه 14 لقباً في كوبا أميركا كان آخرها في عام 1993 في المقابل توّج باراغواي باللقب في مناسبتين 1953 و1979.

