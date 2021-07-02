وتقدمت الباراغواي عبر لاعبها غوستافو غوميز 11، الذي تابع كرة عائدة من حارس بيرو غاليسي بعد تصديه لرأسية قوية من مارتينيز.

وحاول سيرخيو بينيا لاعب بيرو التعديل بتسديدة قوية 18، لكن حارس باراغواي أنطوني سيلفا تصدى لها ببسالة.

ولم يتأخر التعادل لبيرو حين توغل كاريو نجم المنتخب ونادي الهلال السعودي ومرر للابادولا الذي أودعها في المرمى 21.

وعاد لابادولا نفسه وسجل الثاني لبيرو في الدقيقة 40، بعدما استغل تمريرة يوتون الحاسمة.

وطرد حكم المباراة كابتن باراغواي غوستافو غوميز بعد نيله الإنذار الثاني في الدقيقة 40+3.

ورغم النقص العددي، سجلت باراغواي التعادل (2-2)، مطلع الشوط الثاني، عن طريق قائد الفريق جونيور ألونسو 54.

لكن بيرو تقدمت مجدداً (3-2)، عبر يوتون وكذلك بتمريرة ممتازة من كاريو 80.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق طرد حكم المباراة نجم بيرو كاريو لنيله الإنذار الثاني.

ولم تستكن باراغواي وسجلت التعادل مرة جديدة (3-3)، بقدم غابرييل أفالوس 90، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح مباشرة والتي ابتسمت لبيرو.