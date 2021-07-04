كافاني: يجب أن نستخلص الأمور الإيجابية ونتطلع إلى الأمام من قبل beIN SPORTS July 4, 2021 02:45 0:47 دقيقة رغم الخروج الحزين من ربع النهائي على يد كولومبيا، إلا أن مهاجم منتخب أوروغواي إدينسون كافاني يؤكد بأن على منتخب بلاده استخلاص الأمور الإيجابية من هذه المشاركة في كوبا أميركا. مقابلات كولومبيا إدينسون كافاني منتخب أوروغواي -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة كافاني: يجب أن نستخلص الأمور الإيجابية 3:23 دقيقة ركلات الترجيح تبتسم لكولومبيا على حساب أوروغواي 3:06 دقيقة أهداف اليوم التاسع عشر - يورو 2020 4:26 دقيقة منتخب إنكلترا يعبر بقوة إلى نصف نهائي يورو 2020 0:30 دقيقة بارتي تصعد إلى ثمن نهائي بطولة ويمبلدون 1:05 دقيقة لوك شو: نريد أن نذهب إلى أبعد الحدود 1:17 دقيقة ماذا قال ماغواير بعد بلوغ إنكلترا نصف النهائي؟ 0:53 دقيقة زفيريف يسير بثبات في بطولة ويمبلدون 1:38 دقيقة كايير يوجّه رسالة لكريستيان إريكسن ! 1:25 دقيقة شمايكل: "كنّا نعي صعوبة مواجهة التشيك"