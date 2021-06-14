قبل مباراة الأرجنتين وتشيلي .. عرض قصير تكريماً لروح الأسطورة دييغو مارادونا من قبل beIN SPORTS June 14, 2021 23:35 1:50 دقيقة قبل إعطاء شارة انطلاق مواجهة القمّة بين الأرجنتين وتشيلي أقيم عرض قصير تكريماً وتخليداً لروح الأسطورة دييغو مارادونا الذي رحل في عام 2020. تقارير إخبارية كوبا أميركا دييغو مارادونا ليونيل ميسي -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة بيدري: "لم يحالفنا الحظ" 1:41 دقيقة كوكي: نشعر بخيبة أمل 1:50 دقيقة تكريم روح الأسطورة دييغو مارادونا 0:57 دقيقة هامشيك: "فخور بفريقي" 3:58 دقيقة قمة إسبانيا والسويد تنتهي على وقع التعادل السلبي 4:46 دقيقة نوير: "المواجهة أمام فرنسا لن تكون سهلة" 4:07 دقيقة سلوفاكيا تحقق فوزاً صعباً على بولندا 7:36 دقيقة رونالدو يحذّر من المجر ويتحدث بغموض عن مستقبله 1:49 دقيقة نجم المنتخب التشيكي يتحدث عن هدفه الرائع 2:34 دقيقة روبرتسون: كان يوماُ سيئاً للمنتخب الأسكتلندي