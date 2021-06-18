شاهد التدخلات العنيفة من لاعبي بيرو على نيمار من قبل beIN SPORTS June 18, 2021 04:45 0:54 دقيقة تعرّض نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ولاعب المنتخب البرازيلي نيمار لتدخلات عنيفة أثناء مواجهة لاعبي بيرو في كوبا أميركا 2021. تقارير إخبارية كوبا أميركا المنتخب البرازيلي نيمار -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة سيزار يشيد بإمكانيات نيمار 2:59 دقيقة نيمار متأثراً: "لم أتخيل أنني سأحقق هذه الأرقام" 1:27 دقيقة إيفرتون ريبيرو: "أنا سعيد بالهدف الذي سجلته" 0:54 دقيقة شاهد التدخلات العنيفة من لاعبي بيرو على نيمار 0:55 دقيقة سامي الطرابلسي: "المنتخب البرازيلي هو الأفضل" 1:31 دقيقة فريد: "المنتخب البرازيلي مستعد لإحراز اللقب" 4:33 دقيقة البرازيل تواصل تألقها وتتجاوز عقبة بيرو بفوز ثقيل 1:38 دقيقة فارينييز: "نقطة مهمة أمام منافس صعب" 4:04 دقيقة فنزويلا تُجبر كولومبيا على اقتسام النقاط 1:49 دقيقة ديباي غير راضٍ عن أدائه