البرازيل لتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات من قبل beIN SPORTS June 23, 2021 16:38 2:00 دقيقة يخوض المنتخب البرازيلي مباراته الثالثة أمام منتخب كولومبيا ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كوبا أميركا بعدما ضمن تأهله إلى الدور المقبل. تقارير إخبارية كوبا أميركا منتخب البرازيل -آخر الفيديوهات 2:00 دقيقة البرازيل لتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات 12:00 دقيقة دانة حسين في لقاء خاص مع beIN SPORTS 0:31 دقيقة الألعاب الأولمبية ستقام في ظل قوانين صارمة 3:11 دقيقة أجواء إيجابية تسود طوكيو بعد السماح بالحضور المقنن 3:56 دقيقة مباراة سلوفاكيا وإسبانيا - آخر المستجدات 2:20 دقيقة مباراة ألمانيا والمجر - آخر المستجدات 4:14 دقيقة مباراة البرتغال وفرنسا - آخر المستجدات 2:39 دقيقة بولندا ترفع شعار الفوز أمام السويد 2:20 دقيقة إسبانيا تبحث عن فوزها الأول وبطاقة التأهل 2:43 دقيقة ألمانيا لتجاوز عقبة المجر والمضي قدماً