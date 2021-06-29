أراسكايتا: "علينا أن نكون جاهزين لمواجهة كولومبيا" من قبل beIN SPORTS June 29, 2021 05:18 1:36 دقيقة أكد جيورجيان دي أراسكايتا بأن أوروغواي مطالبة بأن تكون جاهزة بدنياً وفنياً من أجل تجاوز عقبة كولومبيا في ربع النهائي. مقابلات المنتخب الأوروغواياني كوبا أميركا أوروغواي -آخر الفيديوهات 1:36 دقيقة أراسكايتا: "علينا أن نكون جاهزين لمواجهة كولومبيا" 0:58 دقيقة غوستافو غوميز: "كانت مجموعة صعبة" 0:25 دقيقة لو سيلسو: "أشعر براحة كبيرة مع المنتخب" 1:30 دقيقة مارتينيز: "سنواجه منافساً صعباً في ربع النهائي" 1:09 دقيقة تعرف على جدول مباريات ربع نهائي كوبا أميركا 2021 2:26 دقيقة كافاني يمنح أوروغواي الوصافة من بوابة باراغواي 5:07 دقيقة ميسي يقود الأرجنتين لفوز كبير على بوليفيا 0:26 دقيقة ليونيل ميسي الأكثر تمثيلاً لمنتخب الأرجنتين 1:50 دقيقة دوساييه يشرح أسباب خروج فرنسا 1:16 دقيقة ديشان: هذه هي الكرة ويجب أن نتقبل خروجنا