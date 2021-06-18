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بطولة أمم أوروبا 2020
كوبا أميركا

كونميبول يقرّر إيقاف مهاجم بوليفيا مارسيلو مارتينز مباراة واحدة

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عاقب اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) مارسيلو مارتينز مهاجم بوليفيا بالإيقاف مباراة واحدة وقام بتغريمه 20 ألف دولار بعد انتقاده الاتحاد لإصراره على تنظيم كوبا أميركا في خضم جائحة كورونا.

AFP

وكان مارتينز من بين ثلاثة لاعبين في بوليفيا أصيبوا بكوفيد-19 عشية الخسارة في المباراة الافتتاحية 3-1 أمام باراغواي.  

وغاب مارتينز عن تلك المباراة وانتقد كونميبول على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب قراره في اللحظة الأخيرة بمنح البرازيل حق الاستضافة رغم أنها من أكثر الدول تضررا بالفيروس.  

وكتب مارتينز على انستغرام قبل أن يمسح الرسالة "نتوجه بالشكر الجزيل للكونميبول.. كل اللوم يقع على عاتقك. أنت وحدك المسؤول عن وفاة أي شخص. هدفك فقط جني المال. ألا تساوي حياة اللاعب شيئا عندك؟"  

واعتذر مارتينز عن هذه التعليقات لكن الكونميبول عاقب اللاعب البالغ عمره 34 عاما بالإيقاف ليغيب عن مباراة بوليفيا أمام تشيلي السبت.  

ويمكنه اللعب أمام أوروغواي في المباراة الثالثة في 25 يونيو.  

كوبا أميركا كونميبول بوليفيا اتحاد أميركا الجنوبية مارسيلو مارتينز
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