كأس فرنسا لكرة اليد – سيدات: ميتز يتوّج باللقب من قبل beIN SPORTS June 12, 2022 12:19 0:31 دقيقة توج فريق ميتز للسيدات بكأس فرنسا لكرة اليد عقب فوزه على بوزانسون بنتيجة 33-23. تقارير إخبارية كرة اليد كأس فرنسا لكرة اليد -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة مؤسسة دوري نجوم قطر توقع اتفاقية شراكة مع فيفا 0:42 دقيقة رفض دعوى قضائية ضد كريستيانو رونالدو 0:51 دقيقة مسؤولو ريفر بليت يؤكدون تواصلهم مع سواريز 1:31 دقيقة ميندي يشارك طلاب إحدى المدارس لعبة فيديو 0:35 دقيقة وداع يليق بالقائد مارسيلو 0:31 دقيقة كأس فرنسا لكرة اليد – سيدات: ميتز يتوّج باللقب 0:45 دقيقة تقارير: نونيس بات قريباً من ليفربول 0:57 دقيقة جمال علام يلمح إلى إقالة إيهاب جلال 1:58 دقيقة إيطاليا والمجر تفرضان التعادل على إنكلترا وألمانيا 0:54 دقيقة مشوار العراق يتوقف عند ربع النهائي