ووصلت قطر إلى نصف نهائي بطولة آسيا المقامة في الكويت وبالتالي الوصول إلى كأس العالم إثر انتصارها على إيران 31-25 وانتصار كوريا الجنوبية على الكويت 34-27 اليوم الثلاثاء.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في آسيا إلى مونديال مصر السنة القادمة، وقد استفادت قطر من فوزها الثاني في الدور الرئيسي (بعد الأول على كوريا الجنوبية) ورفع رصيدها إلى أربع نقاط وتوقف رصيد كل من كوريا الجنوبية وإيران عند نقطتين فقط قبل مباراتهما المرتقبة الخميس، فيما تحتل الكويت المركز الأخير بلا نقاط وقد خرجت رسمياً من حسابات التأهل.