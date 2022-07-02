سحبت اليوم السبت قرعة بطولة العالم لكرة اليد بولندا – السويد 2023 وأسفرت عن مجموعات متباينة.

المجموعة الأولى: إسبانيا – مونتينيغرو – تشيلي – إيران.

المجموعة الثانية: فرنسا – بولندا – السعودية – سلوفينيا.

المجموعة الثالثة: السويد – البرازيل – صاحب المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا – أوروغواي.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرتغال – المجر – كوريا الجنوبية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – قطر – صربيا – صاحب المركز الخامس في كأس أمم إفريقيا.

المجموعة السادسة: النرويج – مقدونيا – الأرجنتين – هولندا.

المجموعة السابعة: صاحب المركز الأول في كأس أمم إفريقيا – كرواتيا – صاحب المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا – الولايات المتحدة الأميركية.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – بلجيكا – البحرين – صاحب المركز الرابع في كأس أمم إفريقيا.

