باريس سان جيرمان يتجاوز ضيفه إلفيروم February 23, 2020 13:10 0:32 دقيقة استعاد باريس سان جيرمان المركز الثاني بفوزه على إل فيروم النورويجي بـ31 هدفا لـ25 ضمن منافسات المجموعة الاولى لدوري أبطال أوروبا لكرة اليد. -آخر الفيديوهات 1:25 دقيقة مدرب منتخب بلجيكا يتحدث عن إصابة هازار 0:32 دقيقة باريس سان جيرمان يتجاوز ضيفه إلفيروم 1:24 دقيقة فرنسا تطيح ويلز حاملة اللقب وتعزز موقعها بالصدارة 0:47 دقيقة الوداد البيضاوي يواصل نتائجه السلبية 0:48 دقيقة ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة هازار 4:12 دقيقة تعليق جميع الأحداث الرياضية في إيران 0:49 دقيقة الأهلي والزمالك يتأهبان للرد على عقوبات كأس السوبر 2:28 دقيقة قمة مرتقبة ينتظرها أنصار فنربهتشه وغلطة سراي 1:50 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:14 دقيقة انطلاق رالي قطر الصحراوي