المباراة كانت مثيرة طيلة أطوار الشوط الأول قبل أن يتمكن المنتخب السعودي من حسمه بخمسة عشر هدفا مقابل أربعة عشر، ورغم محاولات لاعبي الأورغواي للتدارك خلالَ الشوط الثاني حافظ السعوديون السعوديين على تفوقِهم وحسموا المباراة بصعوبة بفارق هدف وحيد.

