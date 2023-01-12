المنتخب التونسي يُنهي تحضيراته لبطولة العالم لكرة اليد من قبل beIN SPORTS January 12, 2023 08:16 2:42 دقيقة أنهى المنتخب التونسي لكرة اليد تحضيراته لبطولة العالم بولندا - السويد 2023 التي سيستهلها بمواجهة نظيره البحريني مساء الجمعة. تقارير إخبارية بطولة العالم لكرة اليد كرة اليد المنتخب التونسي لكرة اليد -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة الكشف عن شعار كأس العالم للأندية في المغرب 0:37 دقيقة من سرب عقد ميسي حين كان لاعباً في برشلونة؟ 0:29 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ريال بيتيس وبرشلونة 3:21 دقيقة الجزائر تضع اللمسات النهائية قبل استضافة الـ"شان" 2:59 دقيقة تشلسي ينشد العودة لسكة الانتصارات من بوابة فولهام 12:17 دقيقة السعادة تغمر الفرنسي دايو أوباميكانو 0:54 دقيقة ميتروفيتش سعيد بتألّقه في البريميرليغ 1:58 دقيقة أكرد: وست هام يحتاج إلى سلسلة من النتائج الإيجابية 2:42 دقيقة تونس تُنهي تحضيراتها لبطولة العالم لكرة اليد 2:07 دقيقة مارسيليا يعود بنقاط ثمينة من أرض تروا