

وكان المنتخب القطري قد تصدّر المجموعة الأولى من التصفيات بالعلامة الكاملة، ليواجه نظيره البحريني ثاني المجموعة الثانية.

وتجمع المواجهة الأخرى من نصف النهائي، منتخبي السعودية وكوريا الجنوبية، وسيتأهل بطل التصفيات مباشرة إلى الأولمبياد.

