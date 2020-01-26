خسرت الرياضة العالمية وتحديدا كرة السلة أحد أبرز نجومها على مر العصور بوفاة أسطورة كرة السلة الاميركية كوبي براينت الذي لقي حتفه وابنته جيانا (13 عاما)، في تحطم مروحية في كالاباساس في مدينة لوس انجليس جنوب ولاية كاليفورنيا عن عمر 41 عاما الاحد، اضافة لسبعة اشخاص آخرين.

وقال مسؤول شرطة لوس أنجلوس أليكس فيلانويفا إن ثمانية ركاب وطيار الطائرة لقوا حتفهم في الحادث، مضيفا "ليس هناك ناجون ... كان هناك تسعة أشخاص على متن الطائرة، الطيار وثمانية أفراد".

وكانت معلومات اولية اشارت الى وفاة خمسة اشخاص كانوا على متن المروحية. وأكد حاكم ولاية كاليفورنيا وعمدة المدينة الوفاة بعدما تناقلت وسائل اعلامية عدة خبر رحيل الاسطورة الاميركية واربعة اشخاص آخرين.

وكتب الحاكم في بيان "نبكي الوفاة المأساوية والسابقة لأوانها لرمز كاليفورنيا وأسطورة كرة السلة، كوبي براينت".

من جهتها، أكدت عمدة كالاباساس أليسيا وينتراوب وفاة براينت في رسالة إلكترونية لوكالة فرانس برس، وكتبت "نعم، أؤكد الخبر".

وغرد عمدة مدينة لوس انجليس ايريك غارسيا "لوس انجليس تبكي مع عائلة براينت لخسارة جيانا التي توفيت مع والدها واصدقاء آخرين في مأساة اليوم. أحب كوبي ابنته كثيرا وهذا الحب ألهمه ليكون مدافعا استثنائيا عن النساء والفتيات في الرياضة".

وجاء في بيان صادر عن مفوض رابطة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة آدم سيلفر "عائلة الـ إن بي أيه حزينة للوفاة المأساوية لكوبي براينت وابنته جيانا. على مدى 20 موسما، أظهر كوبي ما هو ممكنا حين تلتقي الموهبة مع الرغبة الكبيرة للفوز. كان أحد أفضل اللاعبين في تاريخ لعبتنا محققا انجازات أسطورية....ولكننا سنتذكره بشكل أكبر لأنه ألهم الاشخاص من حول العالم لالتقاط كرة سلة والمنافسة بأفضل ما لديهم".

وكان موقع "تي إم زي" الاميركي أول من أعلن نبأ الوفاة قبل أن تؤكده السلطات المحلية في وقت لاحق، في حين أشار الموقع لاحقا ايضا أن ابنة براينت لقت حتفها، قبل أن يؤكده العمدة.

وأشارت شرطة المدينة الى أن الحادث أودى بحياة خمسة أشخاص، حيث أكد مسؤولون أنه ليس هناك ناجون من تحطم المروحية في غرب المدينة.

وأوضح موقع "تي إم زي" ان "براينت كان يسافر مع ثلاثة اشخاص على الاقل في مروحيته الخاصة عندما تحطمت اثر اندلاع حريق"، مشيرا الى ان "تم تأكيد وفاة خمسة أشخاص".

ولعب براينت (41 عاما) طوال مسيرته مع ليكرز بدءا من عام 1996 الى حين اعتزاله عام 2016 وتوج معه بلقب الدوري في خمس مناسبات أعوام 2000، 2001، 2002، 2009 و2010 واختير في مناسبتين أفضل لاعب في النهائيات (2009 و2010)، وأفضل لاعب في الموسم العادي موسم 2007-2008.

كما شارك براينت في 18 مناسبة في مباراة كل النجوم "أول ستار" وتوج بأفضل لاعب خلالها في اربع مناسبات، وحقق الذهبية الاولمبية مع منتخب بلاده في اولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012.

سجل براينت في آخر مباراة خاضها في مسيرته 60 نقطة امام جماهيره على ملعب ستايبلس سنتر ليقود فريقه للفوز على يوتا جاز 101-96 ليختتم مسيرته الحافلة بأفضل طريقة ممكنة.

وتأتي الحادثة بعد ساعات فقط على تخطي ليبرون جيمس نجم لوس انجليس ليكرز الحالي رقم نجم الفريق السابق براينت (41 عاما) كثالث أفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة للمحترفين خلال المواجهة أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز السبت.

وكانت آخر تغريدة لبراينت عبر حسابه على تويتر "ما زلت تتقدم باللعبة (كرة السلة) الى الامام الملك جيمس. كل الاحترام لك صديقي"، مع وسم "33644" في اشارة الى النقاط التي باتت في رصيده.

العالم في صدمة

وعقب النبأ، سارع محبو كوبي من لاعبين ورياضيين وجماهير اضافة الى مسؤولين وسياسيي للتعبير عن صدمتهم من الخبر المفجع.

وجاء في بيان نشرته رابطة لاعبي الدوري المحترفين عبر حسابها على تويتر "نحن مصدومون وحزينون من الانباء المفاجئة لوفاة كوبي براينت. لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى تأثيره على لاعبينا، على دوري المحترفين ورياضة كرة السلة. إنها خسارة هائلة لعائلة كرة السلة وقلوبنا منكسرة. نرسل الحب والصلوات لزوجته فانيسا وكل عائلته".

وغرد الرئيس الاميركي دونالد ترامب "هناك تقارير أن عظيم كرة السلة كوبي براينت وثلاثة اشخاص آخرين لقوا حتفهم في تحطم مروحية في كاليفورنيا. هذه أخبار سيئة جدا".

كما غرد الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما قائلا "كوبي كان أسطورة داخل ارض الملعب وكان في صدد بدء المرحلة الثانية من حياته المهنية. خسارة جيانا مؤلمة أكثر لنا نحن كأهل. أنا وميشيل (زوجته) نرسل الحب والصلوات لفانيسا (زوجة كوبي) وكل عائلة براينت في هذا اليوم المشؤوم".

أما شاكيل أونيل، الذي شكل مع براينت، ثنائية لا مثيل لها حين لعبا سويا لليكرز بين عامي 1996 و2006 فغرد "ما من كلمات للتعبير عن الالم الذي يراودني جراء هذه الكارثة لخسارة ابنة أخي جيجي وأخي كوبي براينت. أحبكما وسنفتقدكما كثيرا. تعازي الحارة لعائلة براينت وعائلات الضحايا الآخرين على متن المروحية. أنا حزين حاليا"، مرفقا بصور له ولزميله السابق.

ولم يغب اسطورة ليكرز وأفضل مسجل في تاريخ "أن بي آي" كريم عبد الجبار عن التعبير عن حزنه، إذ غرد قائلا "غالبية الاشخاص ستتذكر كوبي كرياضي رائع ألهم جيلا كاملا من لاعبي كرة السلة. أما أنا سأتذكره دائما كالرجل الذي كان أكثر من مجرد رياضي"، مرفقا بفيديو يتحدث فيه عن براينت وعلاقته بعائلته، ومرتديا قميص ليكرز مع رقم 33 الذي حمله ابن الـ72 عاما.

وغرد السلوفيني لوكا دونسيتش لاعب دالاس مافريكس "أرجوكم كلا ... هذا لا يمكن أن يكون صحيحا".

وبعد دقائق على إعلان وفاته، أحدثت قناة الدوري "إن بي آيه تي في" تعديلا في برامجها لتخليد ذكراه، وفي الوقت الذي انطلقت فيه مباراة دنفر ناغتس وهيوسن روكتس حيث وقف الحاضرون دقيقة صمت حدادا، من غير المعروف بعد مصير المباريات السبع الاخرى في الامسية.

وقال ستان فان غوندي المدرب السابق "هناك 16 فريقا ستلعب الليلة وكل اللاعبين كبروا وهم يحلمون أن يصبحوا لاعبين مثله أو مثل مايكل جوردان قبله. نتحدث عن جيل من اللاعبين تأثر بهذه الايقونة التي ذهبت باكرا. إنه أمر صعب جدا".

وغردت اسطورة كرة المضرب الاميركية من اصل تشيكي مارتينا نافارتيلوفا "لقد ذهب باكرا جدا، إنه أمر مؤلم سماع نبأ رحيله، لقد أدخل الفرحة قلوب الكثيرين لفترة طويلة - أحر التعازي لعائلته، أصدقائه عائلة ليكرز. ارقد بسلام كوبي".

وتجمع العشرات في ملعب ستابلس سنتر التابع للفريق البنفسجي والاصفر وسط صدمة كبيرة لتخليد ذكرى أسطورتهم.



براينت في سطور

في ما يلي نبذة عن نجم لوس انجليس ليكرز كوبي براينت :



الاسم: كوبي براينت

تاريخ الولادة: 23 اب/اغسطس 1978 (41 عاما)

مكان الميلاد: فيلادلفيا (الولايات المتحدة)

الطول: 1.98 م الوزن: 96 كلغ

فريقه: لوس انجليس ليكرز (منذ 1996)

سجله