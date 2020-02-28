والفوز هو السابع توالياً لليكرز في مباراة تألق فيها انطوني ديفيس بتسجيله 23 نقطة علماً بأن مدربه اراحه في الربع الأخير بعد أن ضمن الفوز بنسبة كبيرة، في حين أضاف راجون روندو 12 نقطة. في المقابل، مني ووريرز بهزيمته الثامنة توالياً. كما أن ليكرز حقق الفوز على منافسه للمرة الثالثة هذا الموسم.

ويقبع ووريرز الفائز باللقب أعوام 2015 و2017 و2018، في قاع ترتيب المنطقة الغربية (12 فوزاً و47 هزيمة) وقد دفع ثمن رحيل نجمه كيفن دورانت مطلع الموسم الحالي كما أنه يعاني من اصابات عدة في صفوفه أبرزها لنجمه الاخر ستيفن كوري منذ تشرين الأول/أكتوبر الذي تعرض لكسر في يده ومن المقرر أن يعود الى الملاعب الأحد في المباراة ضد واشنطن ويزاردز.

وبعد أن كانت النتيجة متقاربة في الربعين الأول والثاني (24-24 و30-28)، اجهز ليكرز على منافسه في الثالث بتسجيله 40 نقطة مقابل 17 فقط للخاسر ليضمن الفوز بنسبة كبيرة قبل أن يتفوق أيضاً في الربع الأخير بفارق 5 نقاط.

ورفع ليكرز سجله هذا الموسم الى 45 انتصاراً مقابل 12 هزيمة.

اما افضل مسجل في صفوف ووريرز فكان إريك باسكال مع 23 نقطة، علماً بان فريقه خسر جهود نجمه درايموند غرين لطرده بعد ارتكابه خطأين فنيين في الربع الثاني.

وبعد نهاية المباراة قلل مدرب ليكرز فرانك فوغل من خطورة اصابة جيمس بقوله "انه يعاني من الم بسيط لكنه يستطيع خوض المباراة التالية" ضد ممفيس غريزليز السبت.

وكانت اصابة مماثلة أبعدت جيمس عن 27 مباراة الموسم الماضي.

اما مدرب ووريرز ستيفن كير فقال "نحن في حاجة إلى تحقيق الفوز لكي نشعر بحالة افضل. الأمر صعب جداً في الوقت الحالي".



34 نقطة لهاريس



وقاد توبياس هاريس فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى الفوز على نيويورك نيكس 115-106 بتسجيله 34 نقطة، ليحقق فريقه انتصاره الـ28 على ملعبه مقابل خسارتين فقط هذا الموسم.

واضاف شايك ميلتون 19 نقطة، بينها خمس ثلاثيات من اصل خمس محاولات، وآل هورفورد 15 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة. اما افضل مسجل في صفوف نيكس فكان جوليوس راندل مع 30 نقطة و10 متابعات.

وخاض سيكسرز المباراة في غياب نجميه الكاميروني جويل إمبيد الذي يعاني من اصابة في كتفه، والأسترالي بن سيمونز المصاب في ظهره.

ونجح نيكس في تقليص الفارق إلى 5 نقاط فقط قبل نهاية المباراة بدقيقتين (107-102) بعد نجاح راندل في تسجيل رمية حرة، لكن هاريس رد بثلاثية ليعيد الفارق إلى 8 نقاط ويمنح الفوز لفريقه.

وأعرب مدرب سيكسرز عن أسفه لغياب نجميه بقوله "انه أمر مؤلم، نحن نفتقد لنجمي مباراة "أول ستار".

وقلب أوكلاهوما سيتي ثاندر تخلفه بفارق 19 نقطة امام ساكرامنتو كينغز إلى فوز 112-108.

ولعب الايطالي دانيلو غاليناري دور المنقذ لفريقه بتسجيله 24 نقطة وأضاف زميلاه شاي جيلجيوس ألكسندر وكريس بول 20 و17 نقطة توالياً ليقودوا فريقهم إلى تحقيق فوزه الخامس توالياً.

ويحتل ثاندر المركز الخامس في المنطقة الغربية برصيد 37 فوزاً مقابل 22 خسارة.

