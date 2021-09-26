لقب بطولة أمم إفريقيا لكرة السلة للسيدات من نصيب نيجيريا من قبل beIN SPORTS September 26, 2021 22:31 0:46 دقيقة حققت نيجيريا لقب بطولة أمم إفريقيا لكرة السلة للسيدات للنسخة الثالثة توالياً بفوزها في النهائي على مالي 70-59. تقارير إخبارية بطولة أمم إفريقيا لكرة السلة -آخر الفيديوهات 5:03 دقيقة لانس يلحق بمرسيليا الهزيمة الأولى 0:46 دقيقة اللقب الإفريقي من نصيب سيدات نيجيريا 0:50 دقيقة فريق أوروبا يحسم لقب كأس ليفر للتنس 0:48 دقيقة باريس سان جيرمان يتطلع لعودة نجمه ميسي أمام سيتي 1:20 دقيقة أرتيتا يتحدّث عن الفوز الباهر لأرسنال على توتنهام 2:02 دقيقة فوزان عريضان للسد والدحيل 0:38 دقيقة هوركاتش يحصد لقب بطولة موزيل 0:47 دقيقة كونتافيت تحرز لقب بطولة أوستـرافا 1:29 دقيقة فالكاو يواصل التألق وانتصار ثمين لأوساسونا 3:19 دقيقة موناكو يقلب الطاولة على كليرمون