كيف يقضي نجوم كرة السلة العرب أوقاتهم في المنزل ؟ من قبل beIN SPORTS April 10, 2020 09:20 1:26 دقيقة أزمة وباء كورونا لم تمنع نجوم كرة السلة العرب من ممارسة رياضتهم المفضلة في منازلهم. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة تقارير: سوسييداد أول نادٍ إسباني سيستأنف تدريباته 0:37 دقيقة مارتينيز وبرشلونة: حرب المفاوضات بدأت مع إنتر 0:43 دقيقة هل يعود كوتينيو إلى الدوري الإنكليزي؟ 0:41 دقيقة نجل دالغليش يشعر بالامتنان الكبير لرسائل الدعم 4:31 دقيقة تأجيل نصف نهائي أبطال افريقيا وكأس الاتحاد 0:44 دقيقة ليستر يؤكد استمراره في دفع الرواتب 0:59 دقيقة إنفانتينو يحذّر من التسرع في استئناف النشاط الكروي 0:40 دقيقة أولمبياد طوكيو" غاسول يريد المشاركة بسن الـ٤١ 3:05 دقيقة حمد الله يحثّ الجميع على احترام الإجراءات الصحية 0:43 دقيقة سارابيا: "التغلب على كورونا هو النصر الحقيقي"