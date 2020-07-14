دوري السلة الأميركي للسيدات يتأهب للانطلاق من قبل beIN SPORTS July 14, 2020 23:42 0:43 دقيقة أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للسيدات عن انطلاق الموسم الرابع والعشرين، في الخامس والعشرين من تموز/يوليو الجاري بولاية فلوريدا. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 3:06 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 32 3:36 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 36 3:11 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 35 0:52 دقيقة ريال مدريد يدعو أنصاره لعدم التجمع 0:57 دقيقة برشلونة يكشف عن قميصه الجديد 4:04 دقيقة ردود أفعال متباينة حول قرار "كاس" بشأن سيتي 1:12 دقيقة تنافس مصري-تونسي لاستضافة منافسات دوري الأبطال 0:43 دقيقة الدوري الإيطالي: رغبة في عودة جزئية للجماهير 0:39 دقيقة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنكليزي ! 0:47 دقيقة ليل سيتخلّى عن أوسيمين لنابولي مقابل 81 مليون يورو