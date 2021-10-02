اليابان إلى نهائي كأس أمم آسيا لكرة السلة للسيدات من قبل beIN SPORTS October 2, 2021 19:17 1:22 دقيقة حجز المنتخب الياباني حامل اللقب مقعدا في نهائي كأس أمم آسيا لكرة السلة للسيدات 2021 بعد فوزه الصعب على نظيره الأسترالي 67-65 في نصف النهائي. وسيواجه المنتخب الياباني في المشهد الختامي نظيره الصيني الفائز على كوريا الجنوبية 93-69. تقارير إخبارية المنتخب الياباني كرة السلة المنتخب الصيني كأس أمم آسيا لكرة السلة للسيدات -آخر الفيديوهات 1:22 دقيقة ليمار: "لدينا مجموعة مميّزة من اللاعبين" 3:20 دقيقة بيكيه: "الأمور معقّدة" 2:20 دقيقة سواريز يوجّه رسالة مبطّنة لكومان ! 1:08 دقيقة الريان يحقق انتصاره الأول هذا الموسم 0:48 دقيقة أنس جابر تبلغ نهائي بطولة شيكاغو للتنس 0:47 دقيقة سواريز يسجل في شباك برشلونة للمرة الأولى 3:54 دقيقة أتلتيكو مدريد يزيد من محن برشلونة ويهزمه بثنائية 3:12 دقيقة مواجهة برايتون وأرسنال تنتهي على وقع التعادل 0:38 دقيقة مايوركا يحقق فوزاً صعباً على ضيفه ليفانتي 1:22 دقيقة اليابان إلى نهائي كأس أمم آسيا لكرة السلة للسيدات