المغيصيب يشيد بالجهود التي أدت لنجاح قطر في استضافة كأس العالم لكرة السلة 2027 من قبل beIN SPORTS April 28, 2023 14:55 6:36 دقيقة محمد المغيصيب رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة يتحدث عن فوز قطر باستضافة كأس العالم لكرة السلة 2027. مقابلات كأس العالم لكرة السلة محمد المغيصيب -آخر الفيديوهات 1:09 دقيقة روبليف يسير بثبات في دورة مدريد 1:23 دقيقة شيبا يؤكد جاهزية المغرب لأمم إفريقيا تحت 17 عامًا 0:36 دقيقة مانشستر يونايتد يمدّد عقد نجمه الصاعد غارناتشو 0:34 دقيقة أرنالدي ينهي مشوار رود مبكراً في بطولة مدريد للتنس 2:48 دقيقة بوروسيا دورتموند يبحث عن النقاط الثلاث أمام بوخوم 0:39 دقيقة قمة منتظرة بين السد والريان 2:47 دقيقة الوداد لرد الدين لسيمبا في لقاء العودة 1:08 دقيقة ترقب كبير لقرعة كأس العالم لكرة السلة 6:36 دقيقة المغيصيب يشيد بنجاح قطر في استضافة كأس العالم 6:57 دقيقة إسماعيل يوضح تفاصيل فوز قطر باستضافة المونديال