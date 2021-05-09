قميص قديم لجوردان يحطم رقماً قياسياً في البيع

وقال مدير المبيعات كريس آيفي في بيان: "نحن فخورون جداً بتحطيم الرقم القياسي لقميص ارتداه جوردان". لفهم قيمة القميص رقم 23 باللونين الأزرق والأبيض، من الضروري معرفة أنه القميص الذي كان يرتديه جوردان في صورة على غلاف مجلة "سبورتينغ نيوز" في آذار/مارس 1983 والتي اختارت وقتها النجم المستقبلي لشيكاغو بولز، أفصل لاعب في بطولة الجامعات.

وجلب القميص نفسه 63500 دولار خلال بيعه في مزاد في عام 1999، وتوقعت "هيرتدج" أن يبلغ سعره هذه المرة حوالي مليون دولار.

وكان الرقم القياسي السابق في بخصوص بيع قميص وسروال قصير لجوردان بلغ 480 ألف دولار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي خلال بيع بدلة رياضية لشيكاغو بولز تعود إلى موسم 1986-1987 الذي توج خلاله أفضل مسجل في الدوري، وأقصي من قبل بوسطن سلتيكس من الدور الأول للبلاي أوف.