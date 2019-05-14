باو غاسول يغيب عن إسبانيا في مونديال السلة

وسيغيب غاسول بسبب عملية جراحية خضع لها لاعب ارتكاز ميلووكي باكس الأسبوع الماضي في قدمه اليسرى.

ونقلت صحيفة "أس" الرياضية عن المدرب الإيطالي لمنتخب إسبانيا سيرجيو سكاريولو قوله في اتصال هاتفي: "إنّ خسارته (غاسول) ضربة قاسية لأنّه لاعب تاريخي... على الصعيد القيادي، أكثر من ذلك (من مكانته التاريخية) بكثير".

وسيحرم إبن الـ38 عاماً من المشاركة في مونديال السلة للمرة الرابعة في مسيرته، علماً بأنّه كان أفضل لاعب عام 2006 حين توجت بلاده باللقب العالمي للمرة الأولى والوحيدة.

ولن يكون غاسول أيضاً بصحبة زملائه في ميلووكي الذي بلغ نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين حيث يتواجه مع تورونتو رابتورز اعتباراً من الأربعاء.

وتلعب إسبانيا في مونديال الصين ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إيران وبورتوريكو وتونس.

