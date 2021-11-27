مواجهة مرتقبة بين بالميراس وفلامينغو في نهائي كأس ليبرتادوريس من قبل beIN SPORTS November 27, 2021 13:43 2:31 دقيقة يجمع نهائي كأس ليبرتادوريس القاري هذا العام بين ناديين كبيرين من البرازيل هما بالميراس وفلامينغو، على أرض ملعب سينتيناريو في أوروغواي. تقارير إخبارية فلامينغو نهائي كأس ليبرتادوريس بالميراس كأس ليبرتادوريس -آخر الفيديوهات 3:04 دقيقة مواصلة توافد المنتخبات العربية إلى الدوحة 1:58 دقيقة مندي يعتبر سيسي رجل المرحلة بالنسبة لمنتخب السنغال 2:31 دقيقة مواجهة مرتقبة بين بالميراس وفلامينغو ليبرتادوريس 3:12 دقيقة تشافي برشلونة يبحث عن الفوز على فياريال 0:33 دقيقة نارسيس يؤكد جاهزية الكاميرون للاستضافة 0:30 دقيقة دخول الشرطة المالية الإيطالية لمقر تدريبات يوفنتوس 4:41 دقيقة الارتياح يسود الأوساط الكروية في روسيا 0:33 دقيقة مانشيني يحذّر من خطورة مقدونيا الشمالية 4:09 دقيقة الشارع البرتغالي يدرك صعوبة قرعة الملحق الأوروبي 3:53 دقيقة قرعة الملحق الأوروبي مبعث قلق للشارع الإيطالي