أصحاب الأرض تقدموا بهدف إينسو بورغيس الذي افتتح التسجيل عند الدقيقة التاسعة والعشرين. بعدها بعشر دقائق أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه واشنطن أغيري حارس مرمى لارغو. نقص عددي استغله الضيوف لتعديل الكفة بواسطة جوناثان بينيتيز عند الدقيقة الحادية والسبعين.

