على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو، حسم فلامنغو، بطل نسخة 2019، مباراة من طرف واحد في شوطها الأوّل، بعد تسجيل المهاجم المخضرم برونو هنريكي هدفين (21 و38).

وفيما يتبارز أتلتيكو مينيرو وحامل اللقب بالميراس في نصف النهائي الثاني (صفر-صفر ذهاباً)، ارتفعت حظوظ تأهل فريقين برازيليين إلى النهائي للعام الثاني توالياً بعد فوز بالميراس على حساب سانتوس في نسخة 2020.

وقدّم برشلونة بداية جيدة، بعد إجبار الأوروغوياني غونسالو ماسترياني وبايرون كاستيو الحارس دييغو ألفيش على القيام بصدتين مبكرتين.

لكن فلامنغو سيطر بعد ذلك على مجريات اللعب وافتتح التسجيل بعد عرضية بعيدة من غابريال قابلها هنريكي برأسه في الشباك (21).

وكاد هنريكي يسجل الثاني ملاقيا عرضية غابريال برأسه، لكن كرته ارتدت من العارضة (34).

وأصاب أندرياس بيريرا، المعار من مانشستر يونايتد الإنكليزي، العارضة أيضاً من تسديدة بعيدة المدى (37).

ومن هجمة مرتدة أطلقها غابريال بمساعدة فيتينيو الذي مرّر كرة رائعة إلى هنريكي، سجّل فلامنغو الهدف الثاني (38).

ساءت الأمور أكثر بالنسبة لبرشلونة عندما طُرد لاعبه نيكسون مولينا قبل الاستراحة لنيله إنذاراً ثانياً.

وبرغم التفوّق العددي، لم ينجح فلامنغو في تعزيز تقدّمه، فيما كان برشلونة قريباً من تقليص الفارق عن طريق ميكايل كارسيلين لكن ألفيش استأسد، قبل محاولتين أخيرتين لفلامنغو عبر فيتينيو.

وفي الدقائق الأخيرة، طرد الحكم مدافع فلامنغو ليو بيريرا لضربه فرناندو ليون بكوعه على وجنته.

وتقام مباراة الإياب الخميس المقبل.

