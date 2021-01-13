سانتوس "يقتل" أحلام بوكا جونيورز من قبل beIN SPORTS January 14, 2021 00:33 1:55 دقيقة تمكّن سانتوس البرازيلي من تسجيل هدفين في شباك ضيفه بوكا جونيورز الأرجنتيني في ظرف دقيقتين (49) و(51) في إياب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس. وبذلك بات الفريق البرازيلي على أعتاب نهائي تاريخي سيجمعه بمواطنه بالميراس. بوكا جونيورز أهداف سانتوس كأس ليبرتادوريس -آخر الفيديوهات 1:55 دقيقة سانتوس يتخطّى عقبة بوكا ويبلغ النهائي باقتدار 1:55 دقيقة سانتوس "يقتل" أحلام بوكا جونيورز 1:57 دقيقة إيكاردي: "المهم هو الفوز باللقب" 1:03 دقيقة سانتوس يُشعل القمّة أمام بوكا بهدف من أقدام بيتوكا 1:39 دقيقة ماركينيوس: "قدمت لباريس من أجل التتويج بالألقاب" 3:15 دقيقة مراسم تتويج باريس سان جيرمان بكأس السوبر 1:17 دقيقة لقطة طريفة تسبق مواجهة سانتوس وبوكا جونيورز 3:44 دقيقة باريس سان جيرمان يتوّج بكأس السوبر أمام مرسيليا 4:00 دقيقة توتنهام يكتفي بالتعادل أمام فولهام 0:28 دقيقة حل المكتب التنفيذي لإدارة النادي الإفريقي