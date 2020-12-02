وبعد التعادل ذهابا 1-1 في 24 تشرني الثاني/نوفمبر الماضي في بوينوس ايرس، خاض الفريقان وقتا إضافيا بعد نتيجة مكررة، ثم ابتسمت ركلات الترجيح لراسينغ 5-3.

افتتح النادي الأرجنتيني التسجيل عبر المخضرم ليوناردو سيغالي (65)، بعد دقيقتين من طرد لاعب فلامنغو رودريغو كايو.

وعادل فلامنغو في اللحظات الاخيرة عبر ويليان آراو (90+3).

وتألق في صفوف راسينغ حارسه التشيلياني غابريال آرياس الذي أنقذ فريقه في أكثر من مرة، ثم تألق في ركلات الترجيح بالتصدي لواحدة.

وكان فلامنغو أحرز لقب 2019 للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على ريفربلايت الأرجنتيني بطل نسخة 2018.

وحجز ريفر بلايت مقعده في ربع النهائي بعد فوزه بهدف دون رد على ضيفه أتليتيكو بارانايانسي البرازيلي ، في مباراة الإياب.

وفي مباراة أخرى، نجح سانتوس البرازيلي في العبور إلى دور الثمانية، رغم خسارته بهدف دون رد من ضيفه ليغا دي كيتو الإكوادوري ، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين لواحد