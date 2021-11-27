وافتتح رافائيل فيغا التسجيل لبالميراس في الدقيقة الخامسة قبل أن يتعادل غابرييل باربوسا لفلامينغو في الدقيقة 72، فانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل (1-1).

وفي الشوط الإضافي الأول ومن خطأ فادح لدفاع فلامينغو تمكن ديفيرسون مهاجم بالميراس من الانفراد بالمرمى وإسكان الكرة الشباك معلناً هدف الفوز لبالميراس الذي ضمن المشاركة للمرة الثانية تواليا في كأس العالم للأندية علماً بأنه حصل على المركز الرابع في النسخة الأخيرة من البطولة.

وهو اللقب الثالث في تاريخ بالميراس عقب الفوز بالبطولة عامي 1999 و2020.

