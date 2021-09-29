جاء هدفا اللقاء في الشوط الثاني، حيث افتتح أصحاب الأرض التسجيل عبر الدولي التشيلي إدواردو فارغاس في الدقيقة 52، وأدرك حامل اللقب التعادل بفضل دودو (68)، ليقود فريقه إلى نهائي أعرق مسابقة للأندية في قارة أميركا الجنوبية والموازية لدوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة النهائية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في عاصمة الأوروغواي مونتيفيديو على ملعب سنتينياريو.

وكانت مباراة الذهاب في ساو باولو، انتهت بتعادل سلبي وشهدت إهدار مهاجم مينيرو الدولي هالك ركلة جزاء، ليقلب بالميراس الطاولة على مواطنه إياباً على ملعب مينيراو ستاديوم في بيلو هوريزونتي.

تفاصيل المباراة

كان بالميراس الأخطر وكاد يفتتح التسجيل في الشوط الأوّل، بعدما أفلت مهاجمه من مصيدة التسلل واختبر الحارس إيفرسون بتسديدة قوية.

وحصل مينيرو على أخطر فرصة في الدقيقة 25 عندما تلقف الأوروغوياني خواكين بيكيريس كرة طويلة وسدد بجانب القائم.

وحاول هالك تعويض ركلة الجزاء التي أهدرها في الذهاب، فسدّد في الشوط الثاني كرة قوية تصدى لها حارس بالميراس ويفرتون، قبل أن يتدخل نظيره في مينيرو إيفرسون بعد هجمة مرتدة لإنقاذ فريقه من تسديدة روني.

كسر الفريقان التعادل في الدقيقة 52 عندما وجد جايير مساحة على الجهة اليمنى لتمرير عرضية داخل المنطقة تابعها فارغاس في الشباك.

سيطر أتلتيكو وأهدر فارغاس فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة 56 بعدما تلاعب بدفاع بالميراس وسدد فوق المرمى.

بعد ثلاث دقائق كاد بالميراس يسجل هدف التعادل، بعدما استفاد روني من هفوة دفاعية من ناثان دا سيلفا لكنه سدّد فوق القائم، قبل أن يتم استبدال المهاجم بابن الـ 19 ربيعاً غابريال فيرون الذي ساهم فور نزوله بتمرير كرة حاسمة إلى دودو صاحب هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 68.

وفشل مينيرو في تسجيل هدف الفوز والتأهل، ليخرج من الدور نصف النهائي، فيما تابع بالميراس مغامرته القارية ضمن سعيه لأن يصبح أول نادٍ يحرز اللقب عامين توالياً منذ أن حقق بوكا جونيورز الأرجنتيني هذا الإنجاز عامي 2000 و2001 توالياً.

وسيواجه بالميراس الفائز من نصف النهائي الآخر بين مواطنه فلامنغو وبرشلونة الإكوادوري، علماً أن الأول بطل نسخة عام 2019 خطا خطوة مهمة نحو المباراة النهائية بفوزه 2-صفر ذهاباً قبل الإياب الأربعاء في غوياكايل.

وللمرّة الأولى منذ إنشاء هذه المسابقة في عام 1960، تأهلت ثلاثة أندية من دولة واحدة إلى المربع الذهبي. في عام 1966 خاضت أندية ريفر بلايت وبوكا جونيورز وإنديبندينتي الارجنتينية المرحلة النهائية، ولكن حينها كانت المباريات تقام وفق نظام المجموعات وليس بخروج المغلوب.

