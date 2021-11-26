أراسكايتا يحذّر من قوة بالميراس قبل نهائي كأس ليبرتادوريس November 26, 2021 14:03 1:33 دقيقة قال الأوروغوياني جورجيان دي أراسكايتا لاعب فلامنغو البرازيلي إن بالميراس يعرف بطولة كوبا ليبرتادوريس جيداً ما سيصعب من مهمة فريقه بالفوز في المباراة النهائية. مقابلات بالميراس فلامنغو كأس ليبرتادوريس -آخر الفيديوهات 2:49 دقيقة سحب قرعة الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال قطر 1:33 دقيقة أراسكايتا يحذّر من قوة بالميراس قبل النهائي 8:29 دقيقة أهم القرارات عقب انعقاد الجمعية العمومية للكاف 0:39 دقيقة منتخب عُمان يصل إلى الدوحة استعداداً لكأس العرب 0:35 دقيقة ليوناردو يؤكد بقاء بوتشيتينو مع باريس سان جيرمان 1:04 دقيقة موتسيبي يؤكد إقامة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون 2:13 دقيقة الفيصلي يصالح جماهيره ويتوّج بلقب كأس الأردن 2:49 دقيقة كل ما تريد معرفته عن الملحق الأوروبي 4:36 دقيقة روما يواصل رحلة ملاحقة بودو غليمت 3:47 دقيقة ليستر سيتي يقتنص الصدارة بفوز ثمين على ليغيا وارسو