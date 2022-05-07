ويدين فريق "الكاناري" إلى قائده لودوفيك بلاس الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 47.

وهو اللقب الرابع لنانت بعد أعوام 1979 و1999 و2000 والأوّل بشكل عام منذ أن توج بلقبه الثامن في الدوري الفرنسي عام 2001. وقد سمح له هذا الفوز بحجز مقعد في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الموسم المقبل.

وأقيمت النسخة 105 من المسابقة بقيادة الحكمة ستيفاني فرابارت.

وبلغ نانت المباراة النهائية بعدما أقصى موناكو من نصف النهائي بركلات الترجيح 4-2 إثر تعادلهما 2-2، فيما وصل نيس للمباراة النهائية بفوزه على فريق فيرساي 2-صفر في المربع الذهبي.